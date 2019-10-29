Emre Belözoğlu açıkladı! Son karar ve ayrılık... Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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açıkladı! Son karar ve ... son dakika haberleri

Emre Belözoğlu açıkladı! Son karar ve ayrılık... Fenerbahçe son dakika haberleri

’nin 39 yaşındaki kaptanı , gelecek sezon planlarından daha çok şu anda tek düşüncesinin zirve olduğunu aktarıp, “Önceliğim takımın şampiyonluğu” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: Yaştan ziyade önemli olan içindeki enerji. Burada bulunmak bu havayı teneffüs etmek çok güzel.

'nin kaptanı , 39 yaşında olmasına rağmen performansı ve liderliğiyle takımını sırtlıyor. Deneyimli yıldızın bu sezon takıma katılmasıyla saha içindeki lider eksikliği giderildiği gibi oyun kalitesi de arttı.

Merak edilen konu ise Emre'nin gelecek sezon nasıl bir karar alacağı oldu. Futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtlayan Emre Belözoğlu, henüz bu konuyla ilgili kesin bir karar vermediğini belirterek, "Önce şampiyonluk. Benim tek önceliğim takımın şampiyon olması. Sonrasına bakacağız. Yaştan ziyade önemli olan içindeki enerji. Burada bulunmak bu havayı teneffüs etmek çok güzel" dedi.

1 YILLIK PLAN

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında Emre Belözoğlu konusundaki planı bir yıl üzerineydi. Emre, bu sezon forma giyecek ve sezon sonu kariyerini noktalayıp kulüpte ve futbol takımında görev alacaktı. Ancak Emre'nin performansı beklentilerin üzerine çıktı. Takımın değişilmez ismi olan başarılı yıldızın liderliği ve performansı sonrası bu kararın gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir. Yaşından dolayı bel ağrıları baş gösteren ve son olarak kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, çok dikkat ediyor.

Tecrübeli orta saha, teknik ekip ve sağlık heyetin gözetimi altında çalışıyor, diğer oyunculardan daha düşük tempoda antrenmanlarla kendini maça saklıyor.

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  1. 29.10.2019
  2. Güncelleme: 29.10.2019 09:59
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