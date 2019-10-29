Emre Belözoğlu açıkladı! Son karar ve ayrılık... Fenerbahçe son dakika haberleri
Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, gelecek sezon planlarından daha çok şu anda tek düşüncesinin zirve olduğunu aktarıp, “Önceliğim takımın şampiyonluğu” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: Yaştan ziyade önemli olan içindeki enerji. Burada bulunmak bu havayı teneffüs etmek çok güzel.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, 39 yaşında olmasına rağmen performansı ve liderliğiyle takımını sırtlıyor. Deneyimli yıldızın bu sezon takıma katılmasıyla saha içindeki lider eksikliği giderildiği gibi oyun kalitesi de arttı.
Merak edilen konu ise Emre'nin gelecek sezon nasıl bir karar alacağı oldu. Futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtlayan Emre Belözoğlu, henüz bu konuyla ilgili kesin bir karar vermediğini belirterek, "Önce şampiyonluk. Benim tek önceliğim takımın şampiyon olması. Sonrasına bakacağız. Yaştan ziyade önemli olan içindeki enerji. Burada bulunmak bu havayı teneffüs etmek çok güzel" dedi.
1 YILLIK PLAN
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında Emre Belözoğlu konusundaki planı bir yıl üzerineydi. Emre, bu sezon forma giyecek ve sezon sonu kariyerini noktalayıp kulüpte ve futbol takımında görev alacaktı. Ancak Emre'nin performansı beklentilerin üzerine çıktı. Takımın değişilmez ismi olan başarılı yıldızın liderliği ve performansı sonrası bu kararın gözden geçirilmesi de söz konusu olabilir. Yaşından dolayı bel ağrıları baş gösteren ve son olarak kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, çok dikkat ediyor.
Tecrübeli orta saha, teknik ekip ve sağlık heyetin gözetimi altında çalışıyor, diğer oyunculardan daha düşük tempoda antrenmanlarla kendini maça saklıyor.
- 29.10.2019
- Güncelleme: 29.10.2019 09:59
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Emre Belözoğlu açıkladı! Son karar ve ayrılık... Fenerbahçe son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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