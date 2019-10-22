Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla saç baş yolduran İslam Slimani, Monaco'da müthiş serisini sürdürüyor. Cezayirli forvet, Rennes'i 3-2 ile geçtikleri maçta 1 gol, 1 asistle yine yıldızlaştı. 7 maçta 5 gol+ 6 asiste ulaşan Slimani için taraftarlar, "Monaco'nun yeni prensi" yorumunu yaptı.