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22 Ekim 2019, Salı
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’nun yeni prensi

Monaco’nun yeni prensi

Geçen sezon formasıyla saç baş yolduran , 'da müthiş serisini sürdürüyor. forvet, Rennes'i 3-2 ile geçtikleri maçta 1 gol, 1 asistle yine yıldızlaştı. 7 maçta 5 gol+ 6 asiste ulaşan Slimani için taraftarlar, "Monaco'nun yeni prensi" yorumunu yaptı.

Geçen sezon formasıyla saç baş yolduran , 'da müthiş serisini sürdürüyor. forvet, Rennes'i 3-2 ile geçtikleri maçta 1 gol, 1 asistle yine yıldızlaştı. 7 maçta 5 gol+ 6 asiste ulaşan Slimani için taraftarlar, "Monaco'nun yeni prensi" yorumunu yaptı.

  1. 22.10.2019
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