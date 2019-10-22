Monaco’nun yeni prensi
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla saç baş yolduran İslam Slimani, Monaco'da müthiş serisini sürdürüyor. Cezayirli forvet, Rennes'i 3-2 ile geçtikleri maçta 1 gol, 1 asistle yine yıldızlaştı. 7 maçta 5 gol+ 6 asiste ulaşan Slimani için taraftarlar, "Monaco'nun yeni prensi" yorumunu yaptı.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla saç baş yolduran İslam Slimani, Monaco'da müthiş serisini sürdürüyor. Cezayirli forvet, Rennes'i 3-2 ile geçtikleri maçta 1 gol, 1 asistle yine yıldızlaştı. 7 maçta 5 gol+ 6 asiste ulaşan Slimani için taraftarlar, "Monaco'nun yeni prensi" yorumunu yaptı.
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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