Fenerbahçe'den '28 şampiyonluk' açıklaması

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak şampiyonluk sayılarının 28 olduğunu iddia etti ve Avrupa liglerinden örnekler verdi. İşte Fenerbahçe kulübünden yapılan o açıklama.
21 Ekim 2019 Pazartesi 18:40
Güncelleme: 21.10.2019 18:40
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
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Türkiye'de Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları'nı gündeme getirmesinin ardından Dünya'daki örnekleri inceledik. Avrupa liglerindeki örnekler de Fenerbahçemizin 1959 öncesiyle ilgili haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz.
ALMANYA
BAYERN MÜNİH (29 ŞAMPİYONLUK)
1903'ten Bundesliga'nın kurulduğu 1963 tarihine kadar Almanya'da ligler; bölge liglerinin şampiyonlarının eleme usulü karşılaşarak ülke şampiyonluğu için yarıştığı bir düzende oynanmıştır. Bu zaman diliminde savaşlardan nasibini alan futbol, var olan düzene göre de şekillenmiştir.