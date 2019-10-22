Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi!

Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılarak Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, ligde geride kalan 8 haftada 4 gol atarak takımın en skorer ismi oldu. Kanarya, Kosovalı forvetin gol attığı tüm maçları kazandı. 25 yaşındaki oyuncunun suskun kaldığı 4 maçta ise 10 puan kaybetti (2 mağlubiyet, 2 beraberlik).

ONLARSIZ BOCALIYOR

Sarı-lacivertli ekipte diğer öne çıkan isim Emre Belözoğlu oldu. 4 yıllık aranın ardından yuvaya geri dönen yıldız, 39 yaşına rağmen sergilediği futbolla parmak ısırtıyor. Kırık kaburgasına rağmen Denizli'de de takımını yalnız bırakmayan kaptan, yaptığı asist ve çıkana kadar ortaya koyduğu futbolla alınan 3 puanda yine önemli rol oynadı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan 8 haftada 1 gol+2 asist üretti. Fenerbahçe, Emre'nin sahada yer aldığı dakikalarda rakiplerine üstünlük kurarken, olmadığı anlarda bocaladı.

FAZLA TEVECCÜH GÖSTERİLİYOR

Emre Belözoğlu, kendisi için yapılan yorumların abartılı olduğunu söyledi: "Takım arkadaşlarım sağ olsun, taraftarımız sağ olsun bazen hak etmediğim kadar çok teveccüh ve sevgi gösteriyorlar. Bu bir takım oyunu. Her takım arkadaşım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha tecrübeli olduğum için belki saha içinde organizasyon konusunda takıma daha da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim bu sene en büyük hedefimiz şampiyonluk. Deplasmanlarda kazanarak gitmek çok değerliydi. İnşallah sahamızda oynayacağımız maçlarda da aynı performansı gösteririz ve taraftarımızı mutlu ederiz."



İNŞALLAH İPİ&NBSP;GÖĞÜSLEYECEĞİZ

Vedat Muriç, başarısında takım arkadaşlarının da büyük payı olduğunu vurguladı: "Çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. Kim olursa olsun beni topla buluşturmaya çalışıyor. Ben forvetim, golle tartılan bir mevkiide oynuyorum. Ancak gol atamasam da kendimi fazla üzmüyorum. Çünkü önemli olan gol atmak değil, takımın kazanması benim için daha önemli. İnşallah sezon sonuna kadar galibiyet serisi yakalayıp hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ederiz."