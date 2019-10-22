Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi!
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek iki haftalık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu'nun performansları dikkat çekiyor. Kosovalı forvet golleriyle, 39 yaşındaki tecrübeli kaptan ise saha içi organizatörlüğüyle gemiyi şampiyonluk limanına doğru yüzdürüyor.
Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılarak Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, ligde geride kalan 8 haftada 4 gol atarak takımın en skorer ismi oldu. Kanarya, Kosovalı forvetin gol attığı tüm maçları kazandı. 25 yaşındaki oyuncunun suskun kaldığı 4 maçta ise 10 puan kaybetti (2 mağlubiyet, 2 beraberlik).
ONLARSIZ BOCALIYOR
Sarı-lacivertli ekipte diğer öne çıkan isim Emre Belözoğlu oldu. 4 yıllık aranın ardından yuvaya geri dönen yıldız, 39 yaşına rağmen sergilediği futbolla parmak ısırtıyor. Kırık kaburgasına rağmen Denizli'de de takımını yalnız bırakmayan kaptan, yaptığı asist ve çıkana kadar ortaya koyduğu futbolla alınan 3 puanda yine önemli rol oynadı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan 8 haftada 1 gol+2 asist üretti. Fenerbahçe, Emre'nin sahada yer aldığı dakikalarda rakiplerine üstünlük kurarken, olmadığı anlarda bocaladı.
FAZLA TEVECCÜH GÖSTERİLİYOR
Emre Belözoğlu, kendisi için yapılan yorumların abartılı olduğunu söyledi: "Takım arkadaşlarım sağ olsun, taraftarımız sağ olsun bazen hak etmediğim kadar çok teveccüh ve sevgi gösteriyorlar. Bu bir takım oyunu. Her takım arkadaşım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha tecrübeli olduğum için belki saha içinde organizasyon konusunda takıma daha da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizim bu sene en büyük hedefimiz şampiyonluk. Deplasmanlarda kazanarak gitmek çok değerliydi. İnşallah sahamızda oynayacağımız maçlarda da aynı performansı gösteririz ve taraftarımızı mutlu ederiz."
İNŞALLAH İPİ&NBSP;GÖĞÜSLEYECEĞİZ
Vedat Muriç, başarısında takım arkadaşlarının da büyük payı olduğunu vurguladı: "Çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. Kim olursa olsun beni topla buluşturmaya çalışıyor. Ben forvetim, golle tartılan bir mevkiide oynuyorum. Ancak gol atamasam da kendimi fazla üzmüyorum. Çünkü önemli olan gol atmak değil, takımın kazanması benim için daha önemli. İnşallah sezon sonuna kadar galibiyet serisi yakalayıp hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ederiz."
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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