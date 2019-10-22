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22 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de bambaşka bir Ozan Tufan

Geçen sezon Alanya'ya kiralanan , bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. 24 yaşındaki oyuncunun son haftalarda yükselen formu teknik heyetinin de gözünden kaçmadı. ve yardımcılarının idman ve maç performansı olarak en beğendiği ismin Ozan olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Alanya'ya kiralanan , bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. 24 yaşındaki oyuncunun son haftalarda yükselen formu teknik heyetinin de gözünden kaçmadı. ve yardımcılarının idman ve maç performansı olarak en beğendiği ismin Ozan olduğu öğrenildi.

  1. 22.10.2019
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