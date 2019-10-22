Fenerbahçe'de bambaşka bir Ozan Tufan
Geçen sezon Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan, bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. 24 yaşındaki oyuncunun son haftalarda yükselen formu Milli Takım teknik heyetinin de gözünden kaçmadı. Şenol Güneş ve yardımcılarının idman ve maç performansı olarak en beğendiği ismin Ozan olduğu öğrenildi.
Geçen sezon Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan, bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. 24 yaşındaki oyuncunun son haftalarda yükselen formu Milli Takım teknik heyetinin de gözünden kaçmadı. Şenol Güneş ve yardımcılarının idman ve maç performansı olarak en beğendiği ismin Ozan olduğu öğrenildi.
- 22.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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