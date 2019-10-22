Hoşgeldin 'Aziz'im

Uzun süren sakatlık döneminin ardından bu sezon ilk resmi maçına önceki gün Denizli karşısında çıkan Serdar Aziz, tam puan aldı. Savunmanın göbeğinde ilk kez birlikte oynadığı Zanka ile uyumlu bir görüntü çizen milli futbolcu, istatistiklerde de zirve yaptı. Denizli'nin gol silahlarına fırsat vermeyen 29 yaşındaki oyuncu, maçın en çok hava topu (9) kazanan ismi olurken, rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerden 15 kez üstün ayrıldı.

ERSUN YANAL'IN YENİ İKİLİSİ ONLAR

Maçta en çok top çalan (6) futbolcu olan Serdar, yüzde 81.5 pas isabetiyle oynadı, iki kez de pas arası yaptı. Savunmanın göbeğinde uzun süre ön libero Jailson ile Zanka'yı oynatan teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek haftalarda Serdar-Zanka ikilisini bozmayacağı öğrenildi. Bu arada yine hazırlık kampı döneminde sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın da dönmesiyle sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez ideal savunma dörtlüsüyle oynamaya başladı.



O LİSTEDE REKOR

Savunmadaki hatalar nedeniyle ağır yara alan F.Bahçe, Avrupa'da zirve yaptı! Sarı-lacivertliler, Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gole sebep veren takım oldu. 6 hatayla ilk sırayı alan F.Bahçe'yi 4'er hatayla Lecce, Sheffield U. ve Angers takip ediyor.