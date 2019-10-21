Ünlü yorumcu açıkladı! "Emre golden önce faul yaptı"
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, iki haftada alınan bir puanın ardından yeniden çıkışa geçti. Maçta Fenerbahçe'nin bulduğu ilk gol öncesi Vedat Muriqi'nin, ikinci gol öncesi ise Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareketlerin faul olup olmadığı çok tartışılmıştı. Ünlü spor yazarları bu pozisyonları ve maçı yorumladı. İşte o yazılar...
21 Ekim 2019 Pazartesi 07:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Öncesi ve sonrası | Reha Kapsal
Sarı-lacivertlilerin bu sezon geçen seneye göre en temel farkı, işler biraz kötü gittiğinde saha içinde olumlu anlamda reaksiyon veren görüntülerinin olması.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunu, oyun ve üretkenlik anlamında çok iyi bir şekilde yapmasa da mücadele anlamında en üst seviyede ortaya koyuyorlar.
Denizli deplasmanında da 4 merkez orta saha oyuncusuyla yer alan F.Bahçe, orta sahada dikine hızlı topu taşıyabilen oyuncu eksikliğini (zaman zaman Ozan yapsa da) ciddi anlamda bu eksikliği hissetti.
Rodrigues'in de sakatlıktan döndüğü ilk maçta, maç temposunun yeterli seviyede olmayışından, F.Bahçe'nin rakip yarı alandaki gol pozisyonu üretiminde kısır bir görüntü vermesine neden oldu.
Tolga'nın hücumda sağ çizgide oynamasının en büyük esprisi, ikinci santrfor gibi rakip ceza sahası içine çok akıllıca girip, pozisyon alması.