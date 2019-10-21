Ünlü yorumcu açıkladı! "Emre golden önce faul yaptı"

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, iki haftada alınan bir puanın ardından yeniden çıkışa geçti. Maçta Fenerbahçe'nin bulduğu ilk gol öncesi Vedat Muriqi'nin, ikinci gol öncesi ise Emre Belözoğlu'nun yaptığı hareketlerin faul olup olmadığı çok tartışılmıştı. Ünlü spor yazarları bu pozisyonları ve maçı yorumladı. İşte o yazılar...

21 Ekim 2019 Pazartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





