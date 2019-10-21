Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kazanarak gitmeliyiz

Deneyimli çalıştırıcı "Deplasmanlar her takım için zor geçecek. Kazanarak çok önemli bir virajı dönmeyi başardık. Yolumuza kazanarak devam etmeliyiz" dedi. Yanal, bu sezon 7. kez bireysel hatadan gol yediklerini belirterek bu sorunu aşmaları gerektiğni kaydetti.



'EMRE ÇOK ÖZEL'

Yanal, sakat sakat oynayan Emre Belözoğlu için ayrıca bir paragraf açtı. Deneyimli çalıştırıcı "Emre özel bir oyuncu. Fenerbahçe'ye destek olacağı her alanda işini çok iyi yapan bir oyuncu. Ciddi problemleri var ve böyle mücadele ediyor. Yaşla ilgili sorun değil, darbeyle ilgili. Onu doğru kullandığımızda çok daha iyisini yapacağız. Umarım bir problem olmadan da uzun bir süre devam ederiz" diye konuştu.



KiMSE KiMSEYE SALDIRMASIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi soruldu. Yanal "Futbol kazansın. Futbolun dışında hiçbir şey konuşulmasın. Kimse kimseye saldırmasın, arkasından konuşmasın. İşimiz sadece futbol olsun" dedi.



'ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER VAR...'

Yücel İldiz sonrasında Denizlispor'un başında ilk maçına çıkan Mehmet Özdilek, zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Gollerde VAR'ın çizgi çizmesi gerekiyor. Görüntüye bakıyorum resmen ofsayt. Kaybettik, üzüntülüyüz. Çıkaracağımız dersler var" dedi.



KRUSE EVDEN DESTEKLEDİ

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçı kafilesinde yer almamıştı. Alman yıldız maç öncesinde "Takımıma destek olamadığım için üzgünüm. Bu sefer evden destekleyeceğim. Haydi beyler" yazarak arkadaşlarına başarı dileklerini sundu.