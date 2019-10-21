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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'de : Kazanarak gitmeliyiz

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Kazanarak gitmeliyiz

Kanarya'da teknik direktör , Denizlispor'u deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. ’nin hocası, zor bir deplasmandan 3 puan aldıklarını söyledi. “Kazanarak devam etmeliyiz” dedi.

Deneyimli çalıştırıcı "Deplasmanlar her takım için zor geçecek. Kazanarak çok önemli bir virajı dönmeyi başardık. Yolumuza kazanarak devam etmeliyiz" dedi. Yanal, bu sezon 7. kez bireysel hatadan gol yediklerini belirterek bu sorunu aşmaları gerektiğni kaydetti.

'EMRE ÇOK ÖZEL'
Yanal, sakat sakat oynayan Emre Belözoğlu için ayrıca bir paragraf açtı. Deneyimli çalıştırıcı "Emre özel bir oyuncu. 'ye destek olacağı her alanda işini çok iyi yapan bir oyuncu. Ciddi problemleri var ve böyle mücadele ediyor. Yaşla ilgili sorun değil, darbeyle ilgili. Onu doğru kullandığımızda çok daha iyisini yapacağız. Umarım bir problem olmadan da uzun bir süre devam ederiz" diye konuştu.

KiMSE KiMSEYE SALDIRMASIN
Fenerbahçe Teknik Direktörü 'a gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi soruldu. Yanal " kazansın. Futbolun dışında hiçbir şey konuşulmasın. Kimse kimseye saldırmasın, arkasından konuşmasın. İşimiz sadece futbol olsun" dedi.

'ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER VAR...'
Yücel İldiz sonrasında Denizlispor'un başında ilk maçına çıkan , zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Gollerde VAR'ın çizgi çizmesi gerekiyor. Görüntüye bakıyorum resmen ofsayt. Kaybettik, üzüntülüyüz. Çıkaracağımız dersler var" dedi.

KRUSE EVDEN DESTEKLEDİ
Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçı kafilesinde yer almamıştı. Alman yıldız maç öncesinde "Takımıma destek olamadığım için üzgünüm. Bu sefer evden destekleyeceğim. Haydi beyler" yazarak arkadaşlarına başarı dileklerini sundu.

  1. 21.10.2019
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