Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından ise 76. dakikada yaşanan bir olay sosyal medyada bir anda gündem oldu. İşte o görüntüler ve sosyal medya tepkileri...

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:10 Güncelleme: 21.10.2019 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





