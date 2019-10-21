Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından ise 76. dakikada yaşanan bir olay sosyal medyada bir anda gündem oldu. İşte o görüntüler ve sosyal medya tepkileri...
21 Ekim 2019 Pazartesi 14:10 Güncelleme: 21.10.2019 14:20
Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

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Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...

Fenerbahçe 2-1 önde iken Denizlispor, rakip kaleye atak geliştirdi. Kornere çıkan topu Denizlispor hızlı kullanmak istedi.

Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...

Fakat tam bu anda Ozan Tufan'ın yaptığı hareket ekranlara canlı olarak yansıdı.

Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...

76. dakikada Ozan Tufan aut çizgisi dışında sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe maçında şok görüntü! Ozan Tufan...

Denzilispor'un korneri hızlı kullanmasını engellemek isteyen Ozan emekleyerek ceza sahası içine tekrar girdi.

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