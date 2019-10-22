Fenerbahçe'de biletler satışa çıktı
İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada bugün ve yarın üyeler ile kart sahiplerine özel olacak satışlar yarın genele açılacak. Bilet fiyatları 70 lira ile 550 lira arasında. Öğrenci tribünü 35 lira, misafir tribün ise 91 liradan satılacak.
İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada bugün ve yarın üyeler ile kart sahiplerine özel olacak satışlar yarın genele açılacak. Bilet fiyatları 70 lira ile 550 lira arasında. Öğrenci tribünü 35 lira, misafir tribün ise 91 liradan satılacak.
KOÇ USA DERNEĞİ'NDE
Başkan Ali Koç, geçen hafta gerçekleştirdiği Amerika ziyareti ayağında New York'ta Fenerbahçe USA Derneği'ni ziyaret etti. Yemekli buluşmada Fenerbahçe USA, Koç'a derneğin Amerika'daki projelerini anlattı. Dernek tarafından, Ali Koç'a dedesi Vehbi Koç'un tablosu hediye edildi.
MİNİKLER TER DÖKTÜLER
Altyapıda geleceğin yıldızları yetişiyor. U9 ve U10 takımları 18-20 Ekim'de İzmir'de Kuşadası Cup'a katıldı. Her iki yaş grubu da turnuvayı 4'üncü bitirdi. U12 ve U13 takımları ise International Ephesia Cup'ta 5'inci ve 9'uncu olarak yer buldu. Antrenörleri genç oyuncuların gelişimi ile yakından ilgilendi.
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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