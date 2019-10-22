Fenerbahçe'de biletler satışa çıktı

İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada bugün ve yarın üyeler ile kart sahiplerine özel olacak satışlar yarın genele açılacak. Bilet fiyatları 70 lira ile 550 lira arasında. Öğrenci tribünü 35 lira, misafir tribün ise 91 liradan satılacak.

KOÇ USA DERNEĞİ'NDE

Başkan Ali Koç, geçen hafta gerçekleştirdiği Amerika ziyareti ayağında New York'ta Fenerbahçe USA Derneği'ni ziyaret etti. Yemekli buluşmada Fenerbahçe USA, Koç'a derneğin Amerika'daki projelerini anlattı. Dernek tarafından, Ali Koç'a dedesi Vehbi Koç'un tablosu hediye edildi.



MİNİKLER TER DÖKTÜLER

Altyapıda geleceğin yıldızları yetişiyor. U9 ve U10 takımları 18-20 Ekim'de İzmir'de Kuşadası Cup'a katıldı. Her iki yaş grubu da turnuvayı 4'üncü bitirdi. U12 ve U13 takımları ise International Ephesia Cup'ta 5'inci ve 9'uncu olarak yer buldu. Antrenörleri genç oyuncuların gelişimi ile yakından ilgilendi.