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22 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Robinson testi geçti

Fenerbahçe'de Robinson testi geçti

'nın Vakıfbank'tan ettiği , 'da sağlık kontrolünden geçti. 'li smaçöre kan tahlillerinin yanı sıra, eko, efor, solunum fonksiyon testleri ve radjolojik tetkikler uygulandığı bildirildi. 1.88'lik Kelsey, Vakıfbank'ın başarılarında önemli pay sahibiydi.

'nın Vakıfbank'tan ettiği , 'da sağlık kontrolünden geçti. 'li smaçöre kan tahlillerinin yanı sıra, eko, efor, solunum fonksiyon testleri ve radjolojik tetkikler uygulandığı bildirildi. 1.88'lik Kelsey, Vakıfbank'ın başarılarında önemli pay sahibiydi.

  1. 22.10.2019
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