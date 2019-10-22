Fenerbahçe'de Robinson testi geçti
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Vakıfbank'tan transfer ettiği Kelsey Robinson, Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. ABD'li smaçöre kan tahlillerinin yanı sıra, eko, efor, solunum fonksiyon testleri ve radjolojik tetkikler uygulandığı bildirildi. 1.88'lik Kelsey, Vakıfbank'ın başarılarında önemli pay sahibiydi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Vakıfbank'tan transfer ettiği Kelsey Robinson, Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. ABD'li smaçöre kan tahlillerinin yanı sıra, eko, efor, solunum fonksiyon testleri ve radjolojik tetkikler uygulandığı bildirildi. 1.88'lik Kelsey, Vakıfbank'ın başarılarında önemli pay sahibiydi.
- 22.10.2019
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
karakartal Oğuzhan sen eskiye biz deliye
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