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19 Ekim 2019, Cumartesi
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: "Herkes çok çalışacak"

Naz Akdemir Akyol: "Herkes çok çalışacak"

2018 yılında hamileliği nedeniyle voleybol kariyerine 15 ay ara veren ve yeniden 'ye dönen , "Genç bir takımız. Herkes başarı için çok çalışacak" dedi.

, 2018 Haziran'da hamileliği nedeniyle voleybol kariyerine 15 ay ara vermişti. Yeniden 'ye dönen 29 yaşındaki oyuncu "Spor nankör. 2-3 günde bile elinizin ayarı gidiyor. 15 ay sonra dönmek zor oldu. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Genç bir takımız. Herkes başarı için çok çalışacak" dedi.

  1. 19.10.2019
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