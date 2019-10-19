Naz Akdemir Akyol: "Herkes çok çalışacak"
2018 yılında hamileliği nedeniyle voleybol kariyerine 15 ay ara veren ve yeniden Fenerbahçe'ye dönen Naz Akdemir Akyol, "Genç bir takımız. Herkes başarı için çok çalışacak" dedi.
Naz Akdemir Akyol, 2018 Haziran'da hamileliği nedeniyle voleybol kariyerine 15 ay ara vermişti. Yeniden Fenerbahçe'ye dönen 29 yaşındaki oyuncu "Spor nankör. 2-3 günde bile elinizin ayarı gidiyor. 15 ay sonra dönmek zor oldu. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Genç bir takımız. Herkes başarı için çok çalışacak" dedi.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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