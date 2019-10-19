Naz Akdemir Akyol: "Herkes çok çalışacak"

Naz Akdemir Akyol, 2018 Haziran'da hamileliği nedeniyle voleybol kariyerine 15 ay ara vermişti. Yeniden Fenerbahçe'ye dönen 29 yaşındaki oyuncu "Spor nankör. 2-3 günde bile elinizin ayarı gidiyor. 15 ay sonra dönmek zor oldu. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Genç bir takımız. Herkes başarı için çok çalışacak" dedi.