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16 Ekim 2019, Çarşamba
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'de Ersun 'ın sistem değişikliği yapması bekleniyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sistem değişikliği yapması bekleniyor

Ersun 'ın bu hafta Denizlispor ile yapılacak lig maçında bir sürprize imza atıp oyunun gidişatına göre -2 sistemini oynatabileceği belirtildi. Yanal'ın milli oyunculardan yoksun idmanlarda Serdar'ı üçüncü stoper gibi düşündüğü bildirildi.

Ersun 'ın bu hafta Denizlispor ile yapılacak lig maçında bir sürprize imza atıp oyunun gidişatına göre -2 sistemini oynatabileceği belirtildi. Yanal'ın milli oyunculardan yoksun idmanlarda Serdar'ı üçüncü stoper gibi düşündüğü bildirildi. Taktik çalışmalarda Kruse'yi orta sahanın bir tık önünde üçüncü orta saha oyuncusu gibi kullanan Yanal'ın Alper'i de Mevlüt'le çift forvet denediği belirtildi.

  1. 16.10.2019
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