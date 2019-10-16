Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sistem değişikliği yapması bekleniyor
Ersun Yanal'ın bu hafta Denizlispor ile yapılacak lig maçında bir sürprize imza atıp oyunun gidişatına göre 3-5-2 sistemini oynatabileceği belirtildi. Yanal'ın milli oyunculardan yoksun idmanlarda Serdar'ı üçüncü stoper gibi düşündüğü bildirildi.
Ersun Yanal'ın bu hafta Denizlispor ile yapılacak lig maçında bir sürprize imza atıp oyunun gidişatına göre 3-5-2 sistemini oynatabileceği belirtildi. Yanal'ın milli oyunculardan yoksun idmanlarda Serdar'ı üçüncü stoper gibi düşündüğü bildirildi. Taktik çalışmalarda Kruse'yi orta sahanın bir tık önünde üçüncü orta saha oyuncusu gibi kullanan Yanal'ın Alper'i de Mevlüt'le çift forvet denediği belirtildi.
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