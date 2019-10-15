Fenerbahçe Kulübü, milli aranın sona ermesinin ardından Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten sevindirici haber gelirken bu sefer de bir başka yıldız Max Kruse'den gelen haber teknik heyeti düşündürdü.
15 Ekim 2019 Salı 21:12
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Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşanıyor.
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Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda YukatelDenizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
ZAJC, EMRE VE DIRAR TAKIMA KATILDI
Fenerbahçe'de milli takımlarda bulunan Emre Belözoğlu, MihaZajc ve çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren NabilDirar takıma dahil oldu.