Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!

Fenerbahçe Kulübü, milli aranın sona ermesinin ardından Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten sevindirici haber gelirken bu sefer de bir başka yıldız Max Kruse'den gelen haber teknik heyeti düşündürdü.

15 Ekim 2019 Salı 21:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





