Fenerbahçeli Kruse kahraman ilan edildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçeli Kruse Türk halkının yeni kahramanı

Fenerbahçeli Kruse Türk halkının yeni kahramanı

Fenerbahçeli Kruse Türk halkının yeni kahramanı

'da yayın yapan un , 'nin 'nı okumasını gündemine taşıdı. 31 yaşındaki yıldızın bu yaz Bremen'den ayrılarak 'ye transfer olduğunu hatırlatan site, tecrübeli forvetin derbisinde okuduğu milli marş sonrası medyada 'kahraman' ilan edildiğini belirtti.

'da yayın yapan un , 'nin 'nı okumasını gündemine taşıdı. 31 yaşındaki yıldızın bu yaz Bremen'den ayrılarak 'ye transfer olduğunu hatırlatan site, tecrübeli forvetin derbisinde okuduğu milli marş sonrası medyada 'kahraman' ilan edildiğini belirtti. Golcü oyuncunun, bu davranışıyla Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterildiğini dile getiren site, Kruse'nin, "Daha mutlu olacağımı düşündüğüm için F.Bahçe'yi seçtim ve çok da mutluyum" sözlerine yer verdi.

TAKIMIN BEYNİ
Buten un Binnen, Kruse'nin ligde 7 maçta yaptığı 4 asistle Fenerbahçe'nin sahadaki 'kalbi ve beyni' olduğunu ifade etti.

  1. 10.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçeli Kruse Türk halkının yeni kahramanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN