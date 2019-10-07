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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'nin dersi gol

Fenerbahçe'nin dersi gol

'de teknik heyet, 'e verilen milli maç arasında takım içindeki aksayan yönleri çözmeye odaklandı. Oyundaki üstünlüklerini skora yansıtamadıklarını belirten tecrübeli hoca, yaptıracağı özel çalışmalarla sorunu aşmayı hedefliyor.

Özellikle Galatasaray ve maçlarında yaşanan gol sıkıntısı ilk sırada yer alıyor. İstatistiklerde rakiplerini ezmelerine rağmen bunu tabelaya yansıtamadıklarını belirten , emeklerinin de boşa gittiğini düşünüyor. Arayı fırsat bilen tecrübeli hoca, antrenmanlarda bu husus üzerinde duracak. Pas ve pres kalitesi, ön direk koşuları, çapraz koşularla alan boşaltmanın çalışılacak konular arasında olduğu öğrenildi.

SAVUNMAYLA DA İLGİLENECEK
İkinci sırada ise savunma hataları bulunuyor. Sarılacivertli takımın, ligin geride kalan 7 haftasında kalesinde gördüğü 7 golün 5'i bireysel hatalar sonucu geldi. Bu duruma artık bir son vermek isteyen teknik heyet, stoperleri özel çalışmalara tabi tutacak. Şu ana kadar defansın göbeğinde forma giyen Cristian Zanka&Jailson ikilisinin değişmesi de gündemde... Antrenmanlarda , Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'ye de dönüşümlü olarak şans verecek olan Ersun Yanal, Denizlispor maçının kadrosunu performans kriterine göre belirleyecek.

GOL KISIRLIĞI GERİ Mİ GELDİ?
İlk hafta FK'yı 5-0 yenerek (Kanatlarda Moses ve Rodrigues vardı) taraftarını umutlandıran Kanarya, sonraki 6 haftada eskiye döndü ve sadece 6 gol atabildi. Maç başına 1 golde kalan sarı- lacivertliler, son iki hafta seyircisine gol sevinci yaşatamadı.

DENİZLİSPOR İÇİN START BUGÜN
Denizlispor maçının hazırlıkları başlıyor. maçının ardından teknik heyetin iki gün izin verdiği futbolcular, Samandıra'da bugün toplanarak çalışmalara start verecek. Milli oyuncular antrenmanda yer almayacak.

  1. 7.10.2019
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