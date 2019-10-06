Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Başınızı dik tutun
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilerek yara alan Fenerbahçe'de futbolcular karşılaşmanın ardından bir toplantı gerçekleştirdi.
Soyunma odasında kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde yapılan toplantının 45 dakika sürdüğü bildirildi. Kötü performans gösteren futbolcuların, arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu ise bir konuşma yaparak takıma moral aşıladı.
YÖNETİM MEMNUN OLDU
Belözoğlu'nun "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi. Toplantının uzaması nedeniyle futbolcular kendilerini tribüne çağıran taraftarlara da gidemedi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların bu tutumundan ve kenetlenmelerinden çok memnun kaldı.
'SERİ BİTİREN' ANTALYA
Fenerbahçe'nin iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Antalyaspor, bunu ikinci kez yaptı. Kırmızıbeyazlılar, 2012-13'te de sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'deki 47 maçlık yenilmeme serisine son vermişti. Antalya'nın o dönem hocası Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'ti. Aynı şeyi bu kez G.Saraylı Bülent Korkmaz yaptı.
- 6.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Başınızı dik tutun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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