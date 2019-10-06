Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Başınızı dik tutun

Soyunma odasında kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde yapılan toplantının 45 dakika sürdüğü bildirildi. Kötü performans gösteren futbolcuların, arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu ise bir konuşma yaparak takıma moral aşıladı.



YÖNETİM MEMNUN OLDU

Belözoğlu'nun "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi. Toplantının uzaması nedeniyle futbolcular kendilerini tribüne çağıran taraftarlara da gidemedi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların bu tutumundan ve kenetlenmelerinden çok memnun kaldı.



'SERİ BİTİREN' ANTALYA

Fenerbahçe'nin iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Antalyaspor, bunu ikinci kez yaptı. Kırmızıbeyazlılar, 2012-13'te de sarı-lacivertli ekibin Kadıköy'deki 47 maçlık yenilmeme serisine son vermişti. Antalya'nın o dönem hocası Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'ti. Aynı şeyi bu kez G.Saraylı Bülent Korkmaz yaptı.