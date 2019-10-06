Fenerbahçe'de aranan ikili
Antalyaspor karşısında iki yıldızın eksikliği fazlasıyla hissedilirken Yanal da bu duruma dikkat çekti: Kanat ataklarımız Moses ve Rodrigues ile çözülecek.
Fenerbahçe'de Antalyaspor mağlubiyeti keyifleri kaçırdı. Ülker Stadı'nda 6. dakikada geriye düşen sarı-lacivertli ekip rakibine karşılık veremedi ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilirken tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında kanatların iyi çalışmadığını ve sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues'i fazlasıyla aradıklarını söyledi. Yanal maçtan sonra, "Kanatlardaki iki oyuncumuz biliyorsunuz sakat... Onları çok aradık" ifadesini kullandı.
TAKIMA KATILACAKLAR
Antalyaspor'un direncini kıramadıklarını kaydeden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Oyunu açmak için her şeyi denedik ama olmadı. Özellikle kanat organizasyonlarını daha becerikli, orijinal oyuncularla oynadığımızda bu sorunların çözümü daha kolay olacaktır" ifadesini kullandı. Rodrigues ve Moses'in milli arada sakatlıktan tamamen kurtulması ve takıma dahil olması bekleniyor. Ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın da kısa bir süre içinde takıma katılması bekleniyor.
EMRE AKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmada Emre Belözoğlu için 'kovuşturmaya yer yok' kararı alındı. Araştırma sonunda Emre'nin "ByLock" kullanıcısı olmadığı, Bank Asya'da para artışının da bulunmadığı tespit edildi.
WINWIN'LE STATTA MAÇ
Fenerbahçe WinWin projesine katılan talihli taraftarlar, Ülker Stadı'nda maç yaptı. Karşılaşmayı yöneticiler de izledi. Bir talihli takımla Antalyaspor maçının seremonisine çıktı, diğeri mücadeleyi yönetim locasından izledi.
YASTIĞI TUTTU!
Antalyaspor karşısında 4 kritik kurtarış yapan Altay, taraftarın da kalbini kazandı. 21 yaşındaki file bekçisi için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı: # Televizyona fırlattığım yastığı da tuttu Altay. # Kalede Altay olmasa Fenerbahçe şu an 3-0 geride olurdu. # An itibariyle Altay, Türkiye'nin en iyi kalecisidir.
- 6.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fenerbahçe'de aranan ikili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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