Fenerbahçe'de aranan ikili

Fenerbahçe'de Antalyaspor mağlubiyeti keyifleri kaçırdı. Ülker Stadı'nda 6. dakikada geriye düşen sarı-lacivertli ekip rakibine karşılık veremedi ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilirken tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında kanatların iyi çalışmadığını ve sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues'i fazlasıyla aradıklarını söyledi. Yanal maçtan sonra, "Kanatlardaki iki oyuncumuz biliyorsunuz sakat... Onları çok aradık" ifadesini kullandı.

TAKIMA KATILACAKLAR

Antalyaspor'un direncini kıramadıklarını kaydeden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Oyunu açmak için her şeyi denedik ama olmadı. Özellikle kanat organizasyonlarını daha becerikli, orijinal oyuncularla oynadığımızda bu sorunların çözümü daha kolay olacaktır" ifadesini kullandı. Rodrigues ve Moses'in milli arada sakatlıktan tamamen kurtulması ve takıma dahil olması bekleniyor. Ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın da kısa bir süre içinde takıma katılması bekleniyor.



EMRE AKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmada Emre Belözoğlu için 'kovuşturmaya yer yok' kararı alındı. Araştırma sonunda Emre'nin "ByLock" kullanıcısı olmadığı, Bank Asya'da para artışının da bulunmadığı tespit edildi.



WINWIN'LE STATTA MAÇ

Fenerbahçe WinWin projesine katılan talihli taraftarlar, Ülker Stadı'nda maç yaptı. Karşılaşmayı yöneticiler de izledi. Bir talihli takımla Antalyaspor maçının seremonisine çıktı, diğeri mücadeleyi yönetim locasından izledi.



YASTIĞI TUTTU!

Antalyaspor karşısında 4 kritik kurtarış yapan Altay, taraftarın da kalbini kazandı. 21 yaşındaki file bekçisi için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı: # Televizyona fırlattığım yastığı da tuttu Altay. # Kalede Altay olmasa Fenerbahçe şu an 3-0 geride olurdu. # An itibariyle Altay, Türkiye'nin en iyi kalecisidir.