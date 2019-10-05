Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de Antalyaspor'a karşı alınan 1-0'lık şok mağlubiyetin ardından son dakika toplantısı... Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda puan kaybı yaşanan maçın ve önümüzdeki döneme dair yapılacakların değerlendirmesi yapıldı.
Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında özel bir toplantı yaptı. Uzun süren toplantı nedeniyle futbolcular, tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediler.
Toplantıda ilk sözü, kötü performans gösteren bazı oyuncular alıp takım arkadaşlarından özür dilerken, takım arkadaşları onlara sahip çıktı ve biz hatalarımızla doğrularımızla bir takımız mesajı verildi.
Sonrasında sözü alan kaptan Emre, bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını belirterek; "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; teknik heyet ve yönetim oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdiği toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olurken, şampiyonluğun olumsuz maçlardan sonra yaşanan böyle kenetlenmelerden geçtiğini ifade ettiler.
- 05.10.2019
- Güncelleme: 05.10.2019 13:49
- Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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