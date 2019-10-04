Fenerbahçe'de gözden düşen Sadık takım arıyor
Geçen sezon Yeni Malatya'dan Fenerbahçe'ye gelen Sadık Çiftpınar'ın takım aramaya başladığı bildirildi. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan tecrübeli stoperin, Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudunun kalmadığı ve ocakta ayrılmayı planladığı belirtildi.
Geçen sezon Yeni Malatya'dan Fenerbahçe'ye gelen Sadık Çiftpınar'ın takım aramaya başladığı bildirildi. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan tecrübeli stoperin, Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudunun kalmadığı ve ocakta ayrılmayı planladığı belirtildi.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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