Fenerbahçe'de gözden düşen Sadık takım arıyor

Geçen sezon Yeni Malatya'dan Fenerbahçe'ye gelen Sadık Çiftpınar'ın takım aramaya başladığı bildirildi. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan tecrübeli stoperin, Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudunun kalmadığı ve ocakta ayrılmayı planladığı belirtildi.