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04 Ekim 2019, Cuma
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'de gözden düşen Sadık takım arıyor

Fenerbahçe'de gözden düşen Sadık takım arıyor

Geçen sezon 'dan 'ye gelen 'ın takım aramaya başladığı bildirildi. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan tecrübeli stoperin, Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudunun kalmadığı ve ocakta ayrılmayı planladığı belirtildi.

Geçen sezon 'dan 'ye gelen 'ın takım aramaya başladığı bildirildi. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan tecrübeli stoperin, Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudunun kalmadığı ve ocakta ayrılmayı planladığı belirtildi.

  1. 4.10.2019
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