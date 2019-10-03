Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve oyuncuları her ne olursa olsun şampiyonluk için kararlı. Bunu son derece mücadeleci ve çalışan yapısıyla da gösteren sarı lacivertli oyuncular, oynadıkları oyunla taraftarının gözünü dolduruyor. Ancak bununla da yetinmeyen Ersun Yanal, kadrosunu daha verimli hale getirmek istiyor. Bu kapsamda 4 ismi gözden çıkaran Yanal, takıma katılmasını istediği transferleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Peki, ara transferde Fenerbahçe'yi neler bekliyor? İşte kadro operasyonunun ayrıntılar...

3 Ekim 2019 Perşembe 10:15 Güncelleme: 03.10.2019 10:22
Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de değişim rüzgarları son hızla esmeye devam ediyor...

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Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ve takım uyumunu her geçen maç daha da yakalayan sarı lacivertlilerde yüzler gülüyor.

Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi.

Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri

Sarı-lacivertliler; Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu ve Adil Rami ile resmi sözleşme imzaladı.

Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri

Ancak takımda hala eksik oyuncular varken diğer yandan kadroda düşünülmeyenler de belli oldu.

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