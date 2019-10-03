Ve Fenerbahçe'de 4 isme veda! Ara transferde 2 yeni bomba... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve oyuncuları her ne olursa olsun şampiyonluk için kararlı. Bunu son derece mücadeleci ve çalışan yapısıyla da gösteren sarı lacivertli oyuncular, oynadıkları oyunla taraftarının gözünü dolduruyor. Ancak bununla da yetinmeyen Ersun Yanal, kadrosunu daha verimli hale getirmek istiyor. Bu kapsamda 4 ismi gözden çıkaran Yanal, takıma katılmasını istediği transferleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Peki, ara transferde Fenerbahçe'yi neler bekliyor? İşte kadro operasyonunun ayrıntılar...