Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'da 3 eksik var
Konuk Antalyaspor'da sakatlıkları geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, İstanbul'a getirilmedi. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine ise Chico'ya görev vermesi bekleniyor.
Konuk Antalyaspor'da sakatlıkları geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, İstanbul'a getirilmedi. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine ise Chico'ya görev vermesi bekleniyor.
'FENERBAHÇE'Yİ YENMEYE GELDİK'
Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Karabulut, Fenerbahçe'yi yenmeye geldiklerini söyledi. Takımlarına güvendiklerini belirten Karabulut, "Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz. Hocamız, hepimiz umutluyuz. İstanbul'a galibiyet için geldik" dedi.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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