Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'da 3 eksik var

Konuk Antalyaspor'da sakatlıkları geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, İstanbul'a getirilmedi. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine ise Chico'ya görev vermesi bekleniyor.



'FENERBAHÇE'Yİ YENMEYE GELDİK'

Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Karabulut, Fenerbahçe'yi yenmeye geldiklerini söyledi. Takımlarına güvendiklerini belirten Karabulut, "Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz. Hocamız, hepimiz umutluyuz. İstanbul'a galibiyet için geldik" dedi.