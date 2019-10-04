Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'da 3 eksik var - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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maçı öncesi 'da 3 eksik var

Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'da 3 eksik var

Konuk 'da sakatlıkları geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, 'a getirilmedi. Teknik direktör 'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine ise Chico'ya görev vermesi bekleniyor.

Konuk 'da sakatlıkları geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, 'a getirilmedi. Teknik direktör 'ın hücumda Gustavo yerine Dala'ya, Charles'in yerine ise Chico'ya görev vermesi bekleniyor.

'FENERBAHÇE'Yİ YENMEYE GELDİK'
Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Karabulut, 'yi yenmeye geldiklerini söyledi. Takımlarına güvendiklerini belirten Karabulut, "Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz. Hocamız, hepimiz umutluyuz. İstanbul'a galibiyet için geldik" dedi.

  1. 4.10.2019
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