Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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'de 'dan sıra dışı antrenman!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!

kalecisi , son dönemde gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı. Genç file bekçisinin Fenerbahçe antrenmanında çekilen görüntüsü ise büyük yankı uyandırdı...

Genç file bekçisi, kendisini geliştirmek için modern tekniklerle çalışıyor. Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen Bayındır'ın bireysel antrenmanını antrenörü Murat bel sosyal medya hesabından paylaştı.

Altay, reflekslerini geliştirmek için ilgi çekici yöntemlerle çalışıyor. İşte Altay'ın o antrenmanı;

Altay Bayındır hız kesmiyor

  1. 03.10.2019
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