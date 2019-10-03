Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, son dönemde gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı. Genç file bekçisinin Fenerbahçe antrenmanında çekilen görüntüsü ise büyük yankı uyandırdı...
Genç file bekçisi, kendisini geliştirmek için modern tekniklerle çalışıyor. Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen Bayındır'ın bireysel antrenmanını antrenörü Murat bel sosyal medya hesabından paylaştı.
Altay, reflekslerini geliştirmek için ilgi çekici yöntemlerle çalışıyor. İşte Altay'ın o antrenmanı;
- 03.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Adam gibi maç seyretmeyi öğrenemedik
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Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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