Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe evinde 15 maç sonra yenildi. Sarı-lacivertliler mutlak 3 puan parolası ile çıktığı maçta istediği sonucu alamadı. Antalyaspor 6. dakikada Ufuk Akyol'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



KADIKÖY SERİSİ SON BULDU

Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.



Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor'a yenildi.



ERSUN YANAL'IN İLK YENİLGİSİ



Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy'deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanında topu önünde bulan Ufuk Akyol, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, son çizgiye inen Dirar ortaladı. Ceza sahası içindeki Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



16'ncı dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında topu önünde bulan Kruse'nin sol çaprazdan attığı sert şutta kaleci Boffin, topu kornere tokatladı.



24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortasını yaptı. Antalyaspor savunmasından seken top Dirar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



58'nci dakikada Mukaira'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Hakan'ın vuruşunda Altay, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



59'uncu dakikada Aatif'in şutunda top kaleci Altay'dan sekti. Seken topta Mukairu vurdu, Altay mükemmel refleksle gole izin vermedi. Seken topta Altay topun sahibi oldu.



61'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını Emre'ye verdi. Emre'nin bekletmeden içeri çevirdiği topta, Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Deniz'in kafayla çevirdiği topa Zajc kafayı vurdu. Kaleye doğru yönelen top Muriç'e çarpan topu Antalyaspor avunması kornere gönderdi.



90+1'inci dakikada ceza sahası dışından Zajc'ın vurduğu sert şutu kaleci Boffin çeldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapılmadı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Galatasaray deplasmanında golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe sahaya, Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

SAKATLIĞI GEÇEN ISLA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı.

Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde ilk yarının sonunda sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Isla'ya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.

KRUSE YİNE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.

Kruse, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

ANTALYASPOR ISAAC'İ UNUTMADI

Antalyaspor takımı, dün vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise'yi unutmadı.

Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya "Rest in peace Isaac" (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı.

Isaac, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.