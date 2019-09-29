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29 Eylül 2019, Pazar
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taraftarının yeni gözdesi !

Fenerbahçe taraftarının yeni gözdesi Luiz Gustavo!

’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı , sadece 3 maç oynamasına karşın tribünlerin sevgilisi oldu. Marsilya’da ‘fırtına’ lakabı takılan Brezilyalı, sarı-lacivertlileri de kendine hayran bıraktı.

'de mutluluğu yaşanıyor. Transferin son saatlerinde resmi sözleşmeye imza atan Gustavo, henüz 3 maç oynamasına karşın herkesin sevgilisi oldu. Brezilyalı futbolcu özellikle derbisindeki futbolu ve liderliğiyle alkışları topladı.



Marsilya'da oynarken efsaneleşen ve 'fırtına' lakabı takılan deneyimli orta saha, sarı-lacivertli formaya da hiç yabancılık çekmedi. Ankaragücü maçında kalitesini gösteren, Galatasaray deplasmanında da rüştünü ispat eden Gustavo, tribünlerin bir numaralısı haline geldi.

Özellikle Emre Belözoğlu ve Jailson'la çok iyi anlaşan Gustavo, şimdiden 3 maçta 270 dakika forma giyip, istakrarını da gözler önüne serdi.

  1. 29.09.2019
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