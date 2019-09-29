Fenerbahçe taraftarının yeni gözdesi Luiz Gustavo!
Fenerbahçe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, sadece 3 maç oynamasına karşın tribünlerin sevgilisi oldu. Marsilya’da ‘fırtına’ lakabı takılan Brezilyalı, sarı-lacivertlileri de kendine hayran bıraktı.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo mutluluğu yaşanıyor. Transferin son saatlerinde resmi sözleşmeye imza atan Gustavo, henüz 3 maç oynamasına karşın herkesin sevgilisi oldu. Brezilyalı futbolcu özellikle Galatasaray derbisindeki futbolu ve liderliğiyle alkışları topladı.
Marsilya'da oynarken efsaneleşen ve 'fırtına' lakabı takılan deneyimli orta saha, sarı-lacivertli formaya da hiç yabancılık çekmedi. Ankaragücü maçında kalitesini gösteren, Galatasaray deplasmanında da rüştünü ispat eden Gustavo, tribünlerin bir numaralısı haline geldi.
Özellikle Emre Belözoğlu ve Jailson'la çok iyi anlaşan Gustavo, şimdiden 3 maçta 270 dakika forma giyip, istakrarını da gözler önüne serdi.
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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