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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli taraftarlardan pankartı ve 'dan destek

Fenerbahçeli taraftarlardan Koray Şener pankartı ve Galatasaray'dan destek

'in 6. haftasında ile 'nin karşı karşıya geldiği maçta statta güzel görüntüler vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da Koray Şener tezahüratı yaptı.

Dev derbide ve taraftarından örnek gösterilecek bir davranış geldi. Geçtiğimiz sene Stadyumu'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli renklere gönül vermiş hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde Koray Şener pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da bu pankarta kayıtsız kalmadı ve Koray Şener tezahüratı yaptı.

  1. 28.09.2019
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