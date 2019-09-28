Fenerbahçeli taraftarlardan Koray Şener pankartı ve Galatasaray'dan destek

Dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarından örnek gösterilecek bir davranış geldi. Geçtiğimiz sene Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli renklere gönül vermiş Koray Şener hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde Koray Şener pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da bu pankarta kayıtsız kalmadı ve Koray Şener tezahüratı yaptı.