Fenerbahçeli taraftarlardan Koray Şener pankartı ve Galatasaray'dan destek
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta statta güzel görüntüler vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde Koray Şener pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da Koray Şener tezahüratı yaptı.
Dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarından örnek gösterilecek bir davranış geldi. Geçtiğimiz sene Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli renklere gönül vermiş Koray Şener hayatını kaybetmişti. Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde Koray Şener pankartı açtı. Galatasaray taraftarı da bu pankarta kayıtsız kalmadı ve Koray Şener tezahüratı yaptı.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
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Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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