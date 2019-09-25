Semih Özsoy'a kötü haber! Hak mahrumiyeti cezası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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'a kötü haber! Hak mahrumiyeti cezası...

Semih Özsoy'a kötü haber! Hak mahrumiyeti cezası...

Türkiye Basketbol Federasyonu () , Kulübü Başkan Vekili 'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasıyla ilgili kararın, yeniden inceleme sonrasında değiştirilmesini gerektirecek bir husus tespit edilmediğini açıkladı.

, Kulübü Başkan Vekili Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasında değiştirilecek bir husus tespit edilmediğini duyurdu

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında geride kalan sezon oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçına ilişkin 'a verilen cezanın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 5 Ağustos'ta yeniden incelenmek üzere iade edildiği belirtildi.

Kararda değiştirilecek bir husus tespit edilmediği vurgulanarak, "Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle, hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihinden başlamak üzere, 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

  1. 25.09.2019
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