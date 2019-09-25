Semih Özsoy'a kötü haber! Hak mahrumiyeti cezası...
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasıyla ilgili kararın, yeniden inceleme sonrasında değiştirilmesini gerektirecek bir husus tespit edilmediğini açıkladı.
TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasında değiştirilecek bir husus tespit edilmediğini duyurdu
TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında geride kalan sezon oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçına ilişkin Semih Özsoy'a verilen cezanın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 5 Ağustos'ta yeniden incelenmek üzere iade edildiği belirtildi.
Kararda değiştirilecek bir husus tespit edilmediği vurgulanarak, "Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle, hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihinden başlamak üzere, 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
- 25.09.2019
- Manisa Futbol Kulübü - Elazığ Belediyespor | CANLI
- Bayern Münih'ten Almanya Milli Takımı'na tehdit: Oyuncu göndermeyiz!
- Hacettepe 0 - 4 Yukatel Denizlispor | MAÇ ÖZETİ
- Volkan Şen'den skandal sözler: "Bursa'da sizi aldırırım!" Son dakika haberleri
- Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın... Son dakika haberleri
-
Beşiktaş'ta cevabı merak edilen o soru: Kim başkan olacak?
Toplam 1
Yorum
ali bilir adayım ali gültiken
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 2
Yorum
Öncel YAPRAK Bu karar beni çok üzdü.Devam edilmeli idi.
-
Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması
Toplam 1
Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
Semih Özsoy'a kötü haber! Hak mahrumiyeti cezası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.