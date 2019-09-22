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22 Eylül 2019, Pazar
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Ozan fırtınası

Ozan fırtınası

'de gecenin yıldızlarından birisi 'dı... Müthiş enerjisi ve son dakikada önlediği pozisyonla maça damga vuran Tufan, “Beklentilere yanıt vermeye çalışıyorum” dedi

'de gecenin yıldızlarından birisi 'dı... Genç oyuncu, maç boyunca inanılmaz bir sarf ederek, Ankaragücü'nün direncinin kırılmasında başrolde yer aldı. Sağ kanatta sık sık bindirmeleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Ozan, son dakikada Orgill'e kayarak yaptığı müdahale ile rakibin beraberlik fırsatını engelledi. Maç sonu alkışlanan Tufan, "Bugün keyifli bir futbol yoktu ama derbi öncesi önemli olan galibiyetti. Bunun için mutluyuz. Yine basit bir gol yedik. Kendim için de mutluyum. Çünkü benden beklentiler çok yüksek. Karşılamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR GOLDÜ
Fenerbahçe formasıyla 'de çektiği ilk isabetli şut gol olan Cristian Zanka, "Geriye düşmüştük. Durumu 1-1'e getiren golü attığım için çok mutluyum. Çünkü takımım adına çok önemli bir goldü. Geçen hafta yaptığımız hatalardan memnun değiliz. Keza bugün de yediğimiz golden dolayı memnun değiliz. Çalışıp, bunları düzeltmeliyiz" diye konuştu.

ALTAY MÜTHİŞ ÇELDİ
Kaleci Altay Bayındır ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette pay sahibi oldu. Eski takımı Ankaragücü'ne karşı mücadele eden genç file bekçisi özellikle Canteros'un son anlardaki sert şutunu çelerken, kalitesini gösterdi. Altay, "Kazandık mutluyuz" dedi.

  1. 22.9.2019
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