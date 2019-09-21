Tecrübeli teknik adam, "Ersun Yanal ile 8 yıl birlikte çalıştım. Alanyaspor- Fenerbahçe maçını takip ettim. Fenerbahçe, Alanya'da bir sezon içerisinde yapılacak tüm hataları yaptı. Ben devşirme stopere karşıyım; Mehmet Topal'ın milli takımda stoper oynamasına hep karşı çıktım. Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım. Bu iki oyuncu bu kadar kötüyse Fenerbahçe'de ne işi var?" diye konuştu. Serdar Aziz ve Sadık ligde geride kalan 4 maçta hen üz süre alamadı. Yanal, savunmanın göbeğinde Zanka ile Jailson ikilisini tercih etti.