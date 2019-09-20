Fenerbahçeli Adil Rami’nin programı iptal
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, France 2'de yayınlanacak La Course Des Champions adlı yarışma programından çıkarıldı. Yapımcı, karara gerekçe olarak Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson'dan ayrılmasını ve bu olayın ardından kadın dayanışma örgütü Solidarite Femmes ile anlaşmasının sonlandırılmasını gösterdi. Rami, programda söz konusu örgüt adına yarışacaktı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, France 2'de yayınlanacak La Course Des Champions adlı yarışma programından çıkarıldı. Yapımcı, karara gerekçe olarak Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson'dan ayrılmasını ve bu olayın ardından kadın dayanışma örgütü Solidarite Femmes ile anlaşmasının sonlandırılmasını gösterdi. Rami, programda söz konusu örgüt adına yarışacaktı.
- 20.9.2019
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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