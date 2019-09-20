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20 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçeli ’nin programı iptal

Fenerbahçeli Adil Rami’nin programı iptal

Fenerbahçe'nin yeni transferi , France 2'de yayınlanacak La Course Des Champions adlı yarışma programından çıkarıldı. Yapımcı, karara gerekçe olarak Rami'nin eski sevgilisi 'dan ayrılmasını ve bu olayın ardından kadın dayanışma örgütü Solidarite Femmes ile anlaşmasının sonlandırılmasını gösterdi. Rami, programda söz konusu örgüt adına yarışacaktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi , France 2'de yayınlanacak La Course Des Champions adlı yarışma programından çıkarıldı. Yapımcı, karara gerekçe olarak Rami'nin eski sevgilisi 'dan ayrılmasını ve bu olayın ardından kadın dayanışma örgütü Solidarite Femmes ile anlaşmasının sonlandırılmasını gösterdi. Rami, programda söz konusu örgüt adına yarışacaktı.

  1. 20.9.2019
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