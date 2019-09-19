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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor
Atletico Madrid ile Juventus, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Maçta öyle bir an yaşandı ki başta Fenerbahçeliler olmak üzere bu olay, tüm dünyanın gündemine girdi. İşte Devler Ligi gecesinde yaşanan o kararın ayrıntıları ve Fenerbahçe detayı...
19 Eylül 2019 Perşembe 15:21
Güncelleme: 19.09.2019 15:24
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Atletico Madrid ile Juventus'u Wanda Metropolitano'da karşı karşıya getiren maçın 38. dakikasında yaşanan pozisyon akıllara Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında 3-1 kaybettiği "kural hatası" tartışmasını getirdi.
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İlk yarısı golsüz biten maçta Juventus, ikinci yarının henüz başında Cuadrado ile 1-0 öne geçti.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde Matuidi farkı 2'ye çıkardı. Herkes İtalyan ekibinin maçı bundan sonra rahat götüreceğini düşünüyordu ama...
Ama öyle olmadı... Önce 70. dakikada Savic ile Atletico Madrid farkı 1'e indirdi.
Maçın son anlarında ise sahneye Herrera çıktı ve Madrid ekibine 1 puanı getirdi.