Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor

Atletico Madrid ile Juventus, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Maçta öyle bir an yaşandı ki başta Fenerbahçeliler olmak üzere bu olay, tüm dünyanın gündemine girdi. İşte Devler Ligi gecesinde yaşanan o kararın ayrıntıları ve Fenerbahçe detayı...