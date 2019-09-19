Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor

Atletico Madrid ile Juventus, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Maçta öyle bir an yaşandı ki başta Fenerbahçeliler olmak üzere bu olay, tüm dünyanın gündemine girdi. İşte Devler Ligi gecesinde yaşanan o kararın ayrıntıları ve Fenerbahçe detayı...

19 Eylül 2019 Perşembe 15:21 Güncelleme: 19.09.2019 15:24
Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor

Atletico Madrid ile Juventus'u Wanda Metropolitano'da karşı karşıya getiren maçın 38. dakikasında yaşanan pozisyon akıllara Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında 3-1 kaybettiği "kural hatası" tartışmasını getirdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor

İlk yarısı golsüz biten maçta Juventus, ikinci yarının henüz başında Cuadrado ile 1-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Matuidi farkı 2'ye çıkardı. Herkes İtalyan ekibinin maçı bundan sonra rahat götüreceğini düşünüyordu ama...

Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor

Ama öyle olmadı... Önce 70. dakikada Savic ile Atletico Madrid farkı 1'e indirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! Dünya bunu konuşuyor

Maçın son anlarında ise sahneye Herrera çıktı ve Madrid ekibine 1 puanı getirdi.

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