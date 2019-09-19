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19 Eylül 2019, Perşembe
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Hasan Ali düz koşuya başladı

Hasan Ali düz koşuya başladı

Futbol Takımı haftasonu Ankaragücü ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir sahalardan uzak kalan ise düz koşulara başladı.

Sezon başındaki hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan düz koşulara başladı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta takımla çalışmalara da dahil edilmesi bekleniyor. Sağlık heyeti daha önce Hasan Ali Kaldırım'ı Galatasaray derbisine yetiştirmeyi planlamıştı. Dev maça 10 günden fazla süre var.
  1. 19.9.2019
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