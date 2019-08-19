Sahne Fenerbahçe'nin!

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçtiğimiz sezonu 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6'ncı sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.



KADRODA 3 EKSİK

Son 5 yıldır şampiyonluk göremeyen Kanarya'da tek hedef hasreti bitirmek ve 4'üncü yıldızı takmak. Takımda önemli değişikliklere gidildi. Tam 9 transfer yapılırken, kiralık giden Ozan Tufan da geri döndü. 15 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Serdar Aziz, Tolgay ve Hasan Ali bu akşam forma giyemeyecek.

TRAFİĞE MAÇ AYARI

Maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları ulaşıma izin verilmeyecek.



İYİ BAŞLIYOR

Kanarya, taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31'ini (son 6 maçın hepsini) kazandı. 5 beraberlik, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarının ise 39'unu kazanırken, 10 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

YEPYENİ 11

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısına yepyeni bir onbirle çıkacak. Geçtiğimiz sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımın, orta saha ve hücum hattı neredeyse tamamen değişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bugün kalede Altay'a şans vermesi bekleniyor. Geri dörtlüde Isla, Zanka, Jailson ve Dirar yer alacak. Orta sahada Emre ile Ozan Tufan ikilisi, kanatlarda Moses ile Garry Rodrigues görev yapacak. İleri ikilide ise Max Kruse ile Vedat Muriç forma giyecek.



KADIKÖY'ÜN EFENDİSİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. (7 galibiyet, 5 beraberlik). Teknik direktörü Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de hiç mağlubiyet yaşamadı. Kanarya'nın başında iki dönemde Ülker Stadı'nda 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.





U17'LER FARKLI BAŞLADI

Fenerbahçe 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Spor Toto Gelişim Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor'u 5-0 mağlup etti. Goller Bora Çuha, Kaan (2) ve Çağatay'dan (2) geldi. U19 Takımı ise yine Bursaspor'la 3-3 berabere kaldı. İki mücadele de Dereağzı Tesisleri'nde oynandı.