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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sahne 'nin!

Sahne Fenerbahçe'nin!

, 2019-20 Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bugün sahasında ligin yeni ekibi 'i konuk edecek. 'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçtiğimiz sezonu 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6'ncı sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

KADRODA 3 EKSİK
Son 5 yıldır şampiyonluk göremeyen Kanarya'da tek hedef hasreti bitirmek ve 4'üncü yıldızı takmak. Takımda önemli değişikliklere gidildi. Tam 9 transfer yapılırken, kiralık giden da geri döndü. 15 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Geçen sezonu unutturmak isteyen 'de sakatlıkları devam eden , Tolgay ve Hasan Ali bu akşam forma giyemeyecek.

TRAFİĞE MAÇ AYARI
Maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları ulaşıma izin verilmeyecek.

İYİ BAŞLIYOR
Kanarya, taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31'ini (son 6 maçın hepsini) kazandı. 5 beraberlik, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarının ise 39'unu kazanırken, 10 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

YEPYENİ 11
Fenerbahçe, karşısına yepyeni bir onbirle çıkacak. Geçtiğimiz sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımın, orta saha ve hücum hattı neredeyse tamamen değişti. 'ın bugün kalede Altay'a şans vermesi bekleniyor. Geri dörtlüde Isla, Zanka, Jailson ve Dirar yer alacak. Orta sahada Emre ile Ozan Tufan ikilisi, kanatlarda Moses ile Garry Rodrigues görev yapacak. İleri ikilide ise Max Kruse ile Vedat Muriç forma giyecek.


KADIKÖY'ÜN EFENDİSİ
Fenerbahçe, 'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. (7 galibiyet, 5 beraberlik). Teknik direktörü Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de hiç mağlubiyet yaşamadı. Kanarya'nın başında iki dönemde Ülker Stadı'nda 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.


U17'LER FARKLI BAŞLADI
Fenerbahçe 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Spor Toto Gelişim Ligi'nin ilk haftasında 'u 5-0 mağlup etti. Goller Bora Çuha, Kaan (2) ve Çağatay'dan (2) geldi. U19 Takımı ise yine Bursaspor'la 3-3 berabere kaldı. İki mücadele de Dereağzı Tesisleri'nde oynandı.

  1. 19.8.2019
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