Sahne Fenerbahçe'nin!
Fenerbahçe, Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bugün sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçtiğimiz sezonu 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6'ncı sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
KADRODA 3 EKSİK
Son 5 yıldır şampiyonluk göremeyen Kanarya'da tek hedef hasreti bitirmek ve 4'üncü yıldızı takmak. Takımda önemli değişikliklere gidildi. Tam 9 transfer yapılırken, kiralık giden Ozan Tufan da geri döndü. 15 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Geçen sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Serdar Aziz, Tolgay ve Hasan Ali bu akşam forma giyemeyecek.
TRAFİĞE MAÇ AYARI
Maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları ulaşıma izin verilmeyecek.
İYİ BAŞLIYOR
Kanarya, taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31'ini (son 6 maçın hepsini) kazandı. 5 beraberlik, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarının ise 39'unu kazanırken, 10 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
YEPYENİ 11
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısına yepyeni bir onbirle çıkacak. Geçtiğimiz sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımın, orta saha ve hücum hattı neredeyse tamamen değişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bugün kalede Altay'a şans vermesi bekleniyor. Geri dörtlüde Isla, Zanka, Jailson ve Dirar yer alacak. Orta sahada Emre ile Ozan Tufan ikilisi, kanatlarda Moses ile Garry Rodrigues görev yapacak. İleri ikilide ise Max Kruse ile Vedat Muriç forma giyecek.
KADIKÖY'ÜN EFENDİSİ
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. (7 galibiyet, 5 beraberlik). Teknik direktörü Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de hiç mağlubiyet yaşamadı. Kanarya'nın başında iki dönemde Ülker Stadı'nda 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.
U17'LER FARKLI BAŞLADI
Fenerbahçe 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Spor Toto Gelişim Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor'u 5-0 mağlup etti. Goller Bora Çuha, Kaan (2) ve Çağatay'dan (2) geldi. U19 Takımı ise yine Bursaspor'la 3-3 berabere kaldı. İki mücadele de Dereağzı Tesisleri'nde oynandı.
- 19.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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