Forvete Babacar
Frey'in gitmesinin ardından forvete bir takviye daha yapması beklenen Fenerbahçe için İtalya'dan Khouma Babacar iddiası geldi. Calciomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki golcü için nabız yokladığı bildirildi.
Frey'in gitmesinin ardından forvete bir takviye daha yapması beklenen Fenerbahçe için İtalya'dan Khouma Babacar iddiası geldi. Calciomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki golcü için nabız yokladığı bildirildi. Serie A'da geçtiğimiz sezon 29 maçta 7 gol atan Babacar, Senegal Milli Takımı'nda da 3 kez oynadı. Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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