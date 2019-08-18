Forvete Babacar

Frey'in gitmesinin ardından forvete bir takviye daha yapması beklenen Fenerbahçe için İtalya'dan Khouma Babacar iddiası geldi. Calciomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki golcü için nabız yokladığı bildirildi. Serie A'da geçtiğimiz sezon 29 maçta 7 gol atan Babacar, Senegal Milli Takımı'nda da 3 kez oynadı. Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi.