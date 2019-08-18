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18 Ağustos 2019, Pazar
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Forvete Babacar

Forvete Babacar

Frey'in gitmesinin ardından forvete bir takviye daha yapması beklenen için 'dan iddiası geldi. Calciomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki golcü için nabız yokladığı bildirildi.

Frey'in gitmesinin ardından forvete bir takviye daha yapması beklenen için 'dan iddiası geldi. Calciomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki golcü için nabız yokladığı bildirildi. Serie A'da geçtiğimiz sezon 29 maçta 7 gol atan Babacar, Senegal 'nda da 3 kez oynadı. Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi.

  1. 18.8.2019
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