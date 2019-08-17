Frey Nürnberg'de

Sarılacivertli yönetimin, Nürnberg'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini kabul ettiği, transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi. Zürich'ten geçen sezon 2 milyon 640 bin euro bonservis bedeliyle Kanarya'ya gelen Frey, 25 resmi maça çıkarken 5 gol atmış, 1 de asist gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'nin Frey'in yerine yeni bir forvet daha alması bekleniyor.