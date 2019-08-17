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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Frey Nürnberg'de

Frey Nürnberg'de

Michael Frey, Nürnberg'e kiralandı... Bundesliga 2'de mücadele eden Alman ekibinin sportif direktörü Robert Palikuca, İsviçreli golcüyü etmek için ile görüştüklerini söyledi.

Sarılacivertli yönetimin, Nürnberg'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini kabul ettiği, transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi. Zürich'ten geçen sezon 2 milyon 640 bin euro bonservis bedeliyle Kanarya'ya gelen Frey, 25 resmi maça çıkarken 5 gol atmış, 1 de asist gerçekleştirmişti. 'nin Frey'in yerine yeni bir forvet daha alması bekleniyor.

  1. 17.8.2019
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