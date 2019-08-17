Frey Nürnberg'de
Michael Frey, Nürnberg'e kiralandı... Bundesliga 2'de mücadele eden Alman ekibinin sportif direktörü Robert Palikuca, İsviçreli golcüyü transfer etmek için Fenerbahçe ile görüştüklerini söyledi.
Sarılacivertli yönetimin, Nürnberg'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini kabul ettiği, transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi. Zürich'ten geçen sezon 2 milyon 640 bin euro bonservis bedeliyle Kanarya'ya gelen Frey, 25 resmi maça çıkarken 5 gol atmış, 1 de asist gerçekleştirmişti. Fenerbahçe'nin Frey'in yerine yeni bir forvet daha alması bekleniyor.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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