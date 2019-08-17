Fenerbahçe'ye Durmisi transferi için şartlı onay

Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtilirken, Lazio'nun opsiyon yerine 'zorunlu satın alma' maddesini sözleşmeye eklemek için ısrar ettiği ifade edildi. Bu konuda da uzlaşma sağlanması halinde transferin tamamlanacağı vurgulandı. Arnavut asıllı olan 25 yaşındaki Riza Durmisi, geçtiğimiz sezon sakatlık problemi nedeniyle Serie A'da sadece 10 maçta şans bulmuştu.