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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'ye Durmisi transferi için şartlı onay

Fenerbahçe'ye Durmisi transferi için şartlı onay

Sol beke Kolarov çıkmaza girince, ismi öne çıkmıştı. La Gazzetta dello Sport, 'nin Lazio'nun kadroda düşünmediği Danimarkalı oyuncu ile kesin anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtilirken, Lazio'nun opsiyon yerine 'zorunlu satın alma' maddesini sözleşmeye eklemek için ısrar ettiği ifade edildi. Bu konuda da uzlaşma sağlanması halinde transferin tamamlanacağı vurgulandı. Arnavut asıllı olan 25 yaşındaki , geçtiğimiz sezon sakatlık problemi nedeniyle Serie A'da sadece 10 maçta şans bulmuştu.

  1. 17.8.2019
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