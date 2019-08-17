Fenerbahçe'ye Durmisi transferi için şartlı onay
Sol beke Kolarov çıkmaza girince, Riza Durmisi ismi öne çıkmıştı. La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Lazio'nun kadroda düşünmediği Danimarkalı oyuncu ile kesin anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtilirken, Lazio'nun opsiyon yerine 'zorunlu satın alma' maddesini sözleşmeye eklemek için ısrar ettiği ifade edildi. Bu konuda da uzlaşma sağlanması halinde transferin tamamlanacağı vurgulandı. Arnavut asıllı olan 25 yaşındaki Riza Durmisi, geçtiğimiz sezon sakatlık problemi nedeniyle Serie A'da sadece 10 maçta şans bulmuştu.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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