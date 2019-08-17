Fenerbahçe'de gergin bekleyiş
Sarı-lacivertli yönetim, baskılara rağmen 6 numara, stoper+sol bek ve golcü için en iyi şartları arıyor. Lige eldeki kadro ile başlanacak. Açıklanmaya en yakın isim Durmisi.
Fenerbahçe, transferde sessizliğe büründü... Taraftarların sosyal medyada tepkileri artmaya başlarken, yönetim her şeye karşın sabrını koruyor. Hedef hata yapmamak ve piyasada rakamların biraz daha düşmesini beklemek. Başkan Ali Koç'un daha önce yaptığı, "Transfer yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 6 numara, iki stoper ve belki bir tane daha... Sınırlı cephaneniz ve FFP kıskacı olduğunda dikkatli adım atmanız gerekiyor. Transfer 2 Eylül'e kadar devam edecek" açıklamasındaki tavrını koruduğu belirtiliyor. Öte yandan Ersun Yanal'ın listesinin başında yer alan Luiz Gustavo ve Aleksandar Kolarov için yeni bir gelişme yok. Marsilya 7 milyon euro, Roma ise 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim bu rakamları vermeye yanaşmıyor. Nürnberg'e kiralanan Frey'in yerine ise forvete PSG'li Choupo Moting'in yeniden gündeme alındığı bildirildi. Kamerunlu golcü için Lecce de devrede. Şu an için transferi en yakın isim olarak Lazio'nun sol beki Riza Durmisi gösteriliyor...
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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