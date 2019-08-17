Fenerbahçe'de gergin bekleyiş

Fenerbahçe, transferde sessizliğe büründü... Taraftarların sosyal medyada tepkileri artmaya başlarken, yönetim her şeye karşın sabrını koruyor. Hedef hata yapmamak ve piyasada rakamların biraz daha düşmesini beklemek. Başkan Ali Koç'un daha önce yaptığı, "Transfer yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 6 numara, iki stoper ve belki bir tane daha... Sınırlı cephaneniz ve FFP kıskacı olduğunda dikkatli adım atmanız gerekiyor. Transfer 2 Eylül'e kadar devam edecek" açıklamasındaki tavrını koruduğu belirtiliyor. Öte yandan Ersun Yanal'ın listesinin başında yer alan Luiz Gustavo ve Aleksandar Kolarov için yeni bir gelişme yok. Marsilya 7 milyon euro, Roma ise 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim bu rakamları vermeye yanaşmıyor. Nürnberg'e kiralanan Frey'in yerine ise forvete PSG'li Choupo Moting'in yeniden gündeme alındığı bildirildi. Kamerunlu golcü için Lecce de devrede. Şu an için transferi en yakın isim olarak Lazio'nun sol beki Riza Durmisi gösteriliyor...