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Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!
Kanarya'da sıcak saatler... 2019-20 Sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan sarı lacivertlilerde yeni transferler birer birer takıma katılırken ayrılıklar kervanına gelen son dakika haberi ile bir ismin daha katıldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika ayrılık haberi ve ayrıntılar...
16 Ağustos 2019 Cuma 15:17
Güncelleme: 16.08.2019 15:23
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Yapılan transferlerin takıma adaptasyon sorunu hemen aşılırken kadroda düşünülmeyen isimler de bir bir gönderiliyordu.
Ayrılıklar son erdi derken teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir ismin daha kalemi kırıldı.
Geçtiğimiz sezon başı sportif direktör Comolli tarafından kadroya kazandırılan o isim için resmi açıklama da geldi.
İşte o isim ve ayrılığına dair yağılan resmi açıklamanın yanı sıra transfer ayrıntıları...