Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!

Kanarya'da sıcak saatler... 2019-20 Sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan sarı lacivertlilerde yeni transferler birer birer takıma katılırken ayrılıklar kervanına gelen son dakika haberi ile bir ismin daha katıldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika ayrılık haberi ve ayrıntılar...

16 Ağustos 2019 Cuma 15:17 Güncelleme: 16.08.2019 15:23
Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!

Yapılan transferlerin takıma adaptasyon sorunu hemen aşılırken kadroda düşünülmeyen isimler de bir bir gönderiliyordu.

Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!

Ayrılıklar son erdi derken teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir ismin daha kalemi kırıldı.

Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!

Geçtiğimiz sezon başı sportif direktör Comolli tarafından kadroya kazandırılan o isim için resmi açıklama da geldi.

Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!

İşte o isim ve ayrılığına dair yağılan resmi açıklamanın yanı sıra transfer ayrıntıları...

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