Fenerbahçe'de son dakika... Comolli getirdi Yanal gönderdi!

Kanarya'da sıcak saatler... 2019-20 Sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan sarı lacivertlilerde yeni transferler birer birer takıma katılırken ayrılıklar kervanına gelen son dakika haberi ile bir ismin daha katıldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika ayrılık haberi ve ayrıntılar...