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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'de : ‘Mazeretimiz olamaz’

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues: ‘Mazeretimiz olamaz’

Sezon öncesesi 'ye konuşan , "Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz" dedi. İyi bir takım olduklarını düşündüklerini belirten Garry, "Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Hedefimiz belli. Bunun için de elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz" diye konuştu.

Sezon öncesesi 'ye konuşan , "Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz" dedi. İyi bir takım olduklarını düşündüklerini belirten Garry, "Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Hedefimiz belli. Bunun için de elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz" diye konuştu.

  1. 17.8.2019
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