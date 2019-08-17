Fenerbahçe'de Garry Rodrigues: ‘Mazeretimiz olamaz’

Sezon öncesesi FBTV'ye konuşan Garry Rodrigues, "Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz" dedi. İyi bir takım olduklarını düşündüklerini belirten Garry, "Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Hedefimiz belli. Bunun için de elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz" diye konuştu.