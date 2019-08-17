Fenerbahçe idmanında keyifler yerinde

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde dün basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma, koordinasyon, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmalarda kazanan takımlar büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.