Fenerbahçe idmanında keyifler yerinde
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde dün basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma, koordinasyon, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yaptı.
Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde dün basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma, koordinasyon, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmalarda kazanan takımlar büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fenerbahçe idmanında keyifler yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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