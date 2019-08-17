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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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idmanında keyifler yerinde

Fenerbahçe idmanında keyifler yerinde

, Gazişehir maçının hazırlıklarına devam etti. 'nde dün basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma, koordinasyon, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yaptı.

, Gazişehir maçının hazırlıklarına devam etti. 'nde dün basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma, koordinasyon, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmalarda kazanan takımlar büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.

  1. 17.8.2019
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