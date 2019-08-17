Basketbolda kombineye büyük ilgi

Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 sezonunda iç sahada yapacağı Süper Lig ve Euroleague maçları için kombine kartında yenileme dönemi başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk günden yoğun ilgi gösterdiği kartlar için bu sezon Passolig uygulaması geçerli olacak. Her taraftar sadece bir kombine kart alabilecek.