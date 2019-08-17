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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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kombineye büyük ilgi

Basketbolda kombineye büyük ilgi

'nun 2019-20 sezonunda iç sahada yapacağı ve Euroleague maçları için kombine kartında yenileme dönemi başladı. Sarı-lacivertlilerin yoğun ilgi gösterdiği kartlar için bu sezon Passolig uygulaması geçerli olacak. Her taraftar sadece bir alabilecek.

'nun 2019-20 sezonunda iç sahada yapacağı ve Euroleague maçları için kombine kartında yenileme dönemi başladı. Sarı-lacivertlilerin yoğun ilgi gösterdiği kartlar için bu sezon Passolig uygulaması geçerli olacak. Her taraftar sadece bir alabilecek.

  1. 17.8.2019
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