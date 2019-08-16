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16 Ağustos 2019, Cuma
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'ye forvete Santander!

Fenerbahçe'ye forvete Santander!

İleri uca bir oyuncu daha almayı planlayan 'nin gündemine yeni bir golcü girdi. İtalyan Tuttomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin Paraguaylı santrfor için 'dan bilgi aldığı dile getirildi.

İleri uca bir oyuncu daha almayı planlayan 'nin gündemine yeni bir golcü girdi. İtalyan Tuttomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin Paraguaylı santrfor için 'dan bilgi aldığı dile getirildi. Serie A'da geçen sezon 32 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 8 gol atarken, 3 tane de asist gerçekleştirdi. 1.87 boyundaki oyuncunun, Paraguay 'nda da 19 maçta 2 golü var. Bologna'nın Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı golcü Gustavo'yu renklerine bağlaması halinde, Fenerbahçe'nin de Santander için resmi teklif yapacağı bildirildi.

ekibi Kopenhag'dan geçen yaz 6.5 milyon euro'ya Bologna'ya transfer olan Santander; profesyonel kariyerinde 233 maçta 72 gol+26 asiste imza attı.

  1. 16.8.2019
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