Fenerbahçe'ye forvete Santander!

İleri uca bir oyuncu daha almayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir golcü girdi. İtalyan Tuttomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin Paraguaylı santrfor Federico Santander için Bologna'dan bilgi aldığı dile getirildi. Serie A'da geçen sezon 32 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 8 gol atarken, 3 tane de asist gerçekleştirdi. 1.87 boyundaki oyuncunun, Paraguay Milli Takımı'nda da 19 maçta 2 golü var. Bologna'nın Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı golcü Gustavo'yu renklerine bağlaması halinde, Fenerbahçe'nin de Santander için resmi teklif yapacağı bildirildi.



Danimarka ekibi Kopenhag'dan geçen yaz 6.5 milyon euro'ya Bologna'ya transfer olan Santander; profesyonel kariyerinde 233 maçta 72 gol+26 asiste imza attı.