Fenerbahçe'ye forvete Santander!
İleri uca bir oyuncu daha almayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir golcü girdi. İtalyan Tuttomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin Paraguaylı santrfor Federico Santander için Bologna'dan bilgi aldığı dile getirildi.
İleri uca bir oyuncu daha almayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir golcü girdi. İtalyan Tuttomercato sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin Paraguaylı santrfor Federico Santander için Bologna'dan bilgi aldığı dile getirildi. Serie A'da geçen sezon 32 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 8 gol atarken, 3 tane de asist gerçekleştirdi. 1.87 boyundaki oyuncunun, Paraguay Milli Takımı'nda da 19 maçta 2 golü var. Bologna'nın Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı golcü Gustavo'yu renklerine bağlaması halinde, Fenerbahçe'nin de Santander için resmi teklif yapacağı bildirildi.
Danimarka ekibi Kopenhag'dan geçen yaz 6.5 milyon euro'ya Bologna'ya transfer olan Santander; profesyonel kariyerinde 233 maçta 72 gol+26 asiste imza attı.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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