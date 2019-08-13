Fenerbahçe'den Nzonzi atağı!
Fenerbahçe, Roma'nın Fransız ön liberosu Steven Nzonzi'yi de radarına aldı. "Siamolaroma" sitesi, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını duyurdu. Kongo asıllı Fransız futbolcu ile Marsilya, Lyon, Monaco ve Rennes'in de ilgilendiği belirtiliyor.
Fenerbahçe, Roma'nın Fransız ön liberosu Steven Nzonzi'yi de radarına aldı. "Siamolaroma" sitesi, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını duyurdu. Kongo asıllı Fransız futbolcu ile Marsilya, Lyon, Monaco ve Rennes'in de ilgilendiği belirtiliyor. 2018'de Dünya Şampiyonu olan Fransa Milli Takımı'nda yer alan Nzonzi, geçtiğimiz sezon Roma'da 39 maça çıktı. 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Sevilla'dan yaklaşık 27 milyon euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Nzonzi için Fenerbahçe'nin kiralama üzerinde durduğu belirtildi.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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