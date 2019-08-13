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13 Ağustos 2019, Salı
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'den Nzonzi atağı!

Fenerbahçe'den Nzonzi atağı!

, Roma'nın ön liberosu Steven Nzonzi'yi de radarına aldı. "Siamolaroma" sitesi, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını duyurdu. Kongo asıllı Fransız futbolcu ile Marsilya, , Monaco ve Rennes'in de ilgilendiği belirtiliyor.

, Roma'nın ön liberosu Steven Nzonzi'yi de radarına aldı. "Siamolaroma" sitesi, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını duyurdu. Kongo asıllı Fransız futbolcu ile Marsilya, , Monaco ve Rennes'in de ilgilendiği belirtiliyor. 2018'de Dünya Şampiyonu olan Fransa 'nda yer alan Nzonzi, geçtiğimiz sezon Roma'da 39 maça çıktı. 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Sevilla'dan yaklaşık 27 milyon euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Nzonzi için Fenerbahçe'nin kiralama üzerinde durduğu belirtildi.

  1. 13.8.2019
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