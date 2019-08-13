Fenerbahçe'den Nzonzi atağı!

Fenerbahçe, Roma'nın Fransız ön liberosu Steven Nzonzi'yi de radarına aldı. "Siamolaroma" sitesi, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını duyurdu. Kongo asıllı Fransız futbolcu ile Marsilya, Lyon, Monaco ve Rennes'in de ilgilendiği belirtiliyor. 2018'de Dünya Şampiyonu olan Fransa Milli Takımı'nda yer alan Nzonzi, geçtiğimiz sezon Roma'da 39 maça çıktı. 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Sevilla'dan yaklaşık 27 milyon euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Nzonzi için Fenerbahçe'nin kiralama üzerinde durduğu belirtildi.