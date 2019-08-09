Vedat Muriç'ten Kadıköy itirafı
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriç, sarı-lacivertlilerin stadyumundaki atmosferin çok boğucu olduğunu belirterek, "Stadın yapısından mı, taraftarın coşkusundan mı bilemiyorum ama Kadıköy’deki atmosfer çok boğucu oluyor ve bir noktadan sonra faul olsun da oyun yavaşlasın diye bekliyorduk" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü Vedat Muriç, kulüp dergisine hayatı ve kariyer hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli takıma Çaykur Rizespor'dan transfer olan Kosovalı forvet, daha önce Fenerbahçe taraftarı önünde rakip futbolcu olarak çıktığı maçla ilgili şu itirafta bulundu:
"Fenerbahçe gibi bir takımda, o stadyumda, o taraftarın önünde forvet oynamak enerjinizi ikiye katlar. Ben de Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Özellikle Kadıköy'deki maçlarda çok boğucu bir atmosfer oluyor. Stadın yapısından mı, taraftarın coşkusundan mı bilemiyorum ama Kadıköy'deki atmosfer çok boğucu oluyor ve iki üç ataktan sonra taraftar da kendinden geçiyor, bir noktadan sonra bir faul olsun da oyun yavaşlasın diye bekliyorduk. Şimdi Fenerbahçe formasıyla oynayacağımı hayal edince herhalde önüme çıkanı deviririm diyorum (Gülüyor)."
Sarı-lacivertli takımdaki hedefini açıklayan yıldız oyuncu sözlerine şöyle devam etti:
"Fenerbahçe tarihine adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. İnşallah iyi bir başlangıç yapıp kariyerimin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyorum."
- 09.08.2019
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