Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi

Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe'de tarihi bir transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Başta Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal'ın uzun süredir takımda görmek istediği milli futbolcular için ilk resmi görüşme gerçekleştirildi. İşte son gelişmeler...
9 Ağustos 2019 Cuma 09:21 Güncelleme: 09.08.2019 09:21
Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi

Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi

Stoper mevkisi için son olarak Zanka'yı kadrosuna katan satı-lacivertlilerde aynı mevkiye bir ismin daha alınası gündemde.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi

6 numara transferi için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de listedeki ilk isim Brezilyalı Luiz Gustavo'ydu.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi

Fakat Fenerbahçe bu transferde vazgeçmek üzere.

Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi

Brezilyalı yıldızın maliyetinin yüksek olması, Kanarya'yı başka isimlere yönetti.

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