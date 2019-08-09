Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi
Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe'de tarihi bir transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Başta Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal'ın uzun süredir takımda görmek istediği milli futbolcular için ilk resmi görüşme gerçekleştirildi. İşte son gelişmeler...
9 Ağustos 2019 Cuma 09:21
Güncelleme: 09.08.2019 09:21
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Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Stoper mevkisi için son olarak Zanka'yı kadrosuna katan satı-lacivertlilerde aynı mevkiye bir ismin daha alınası gündemde.
6 numara transferi için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de listedeki ilk isim Brezilyalı Luiz Gustavo'ydu.
Fakat Fenerbahçe bu transferde vazgeçmek üzere.
Brezilyalı yıldızın maliyetinin yüksek olması, Kanarya'yı başka isimlere yönetti.