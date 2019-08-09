Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi

Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe'de tarihi bir transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Başta Emre Belözoğlu ve Ersun Yanal'ın uzun süredir takımda görmek istediği milli futbolcular için ilk resmi görüşme gerçekleştirildi. İşte son gelişmeler...

9 Ağustos 2019 Cuma 09:21 Güncelleme: 09.08.2019 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





