Ortaya Henriksen
Gustavo’da ilerleyemeyen Fenerbahçe için Ada’dan yeni ‘6 numara’ iddiası geldi. Yönetimin, Hull’un Norveçli ön liberosu için teklif yaptığı belirtildi.
Ön libero arayan Fenerbahçe'nin Hull City'nin Norveçli orta sahası Markus Henriksen'e teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz ve Norveç basınında yer alan haberlerde; Hull'un daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia, Sporting ve Bordeaux'nun da ilgilendiği oyuncu için tüm teklifleri geri çevirdiği belirtilirken, istediği rakam gelmeyince Henriksen'in bonservisini 3 milyon euro'ya düşürdüğü kaydedildi. Ön libero ve on numara olarak görev yapabilen 27 yaşındaki Henriksen, geçtiğimiz sezon Championship'te 39 maçta 2 gol, 2 asist üretti. Tecrübeli isim, Norveç Milli Takımı'nın da (49 maç/3 gol) bankolarından.
- 9.8.2019
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