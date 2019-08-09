Derbide dostluk kazandı

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U19 takımları dün karşı karşıya geldi. Dereağzı'nda oynanan hazırlık maçı 3-3 sona ererken, iki takım oyuncularının centilmenliği alkış aldı. F.Bahçe ve G.Saraylı futbolcular, maç öncesi olduğu gibi sonrasında da verdikleri pozlarla yeni sezon öncesi önemli bir mesaj yolladı.



KORAY UNUTULMUYOR

Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray derbisinde kalbine yenik düşen Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in Kocaeli Körfez'de adının verildiği evinin karşısındaki parkın oturma ve oyun grupları belediye tarafından yenilendi.