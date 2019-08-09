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09 Ağustos 2019, Cuma
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Derbide dostluk kazandı

Derbide dostluk kazandı

İki ile 'ın . Dereağzı'nda oynanan hazırlık maçı 3-3 sona ererken, iki takım oyuncularının centilmenliği alkış aldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular, maç öncesi olduğu gibi sonrasında da verdikleri pozlarla öncesi önemli bir mesaj yolladı.

İki ile 'ın . Dereağzı'nda oynanan hazırlık maçı 3-3 sona ererken, iki takım oyuncularının centilmenliği alkış aldı. F.Bahçe ve G.Saraylı futbolcular, maç öncesi olduğu gibi sonrasında da verdikleri pozlarla öncesi önemli bir mesaj yolladı.

KORAY UNUTULMUYOR
Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray derbisinde kalbine yenik düşen Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in Körfez'de adının verildiği evinin karşısındaki parkın oturma ve oyun grupları belediye tarafından yenilendi.

  1. 9.8.2019
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