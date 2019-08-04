James Rodriguez gerçekleri

Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in kadrosunda düşünmediği James Rodriguez'i kiralamak istediği iddia edilmişti. İtalya basınında dün bu transferle ilgili önemli bilgiler verildi. Çizme basını, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye'ye gitmek istemediği, Napoli ile Atletico Madrid arasında kararsız kaldığı kaydedildi.