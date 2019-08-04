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04 Ağustos 2019, Pazar
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James Rodriguez gerçekleri

Sarı-lacivertlilerin 'in kadrosunda düşünmediği 'i kiralamak istediği iddia edilmişti. basınında dün bu transferle ilgili önemli bilgiler verildi.

Sarı-lacivertlilerin 'in kadrosunda düşünmediği 'i kiralamak istediği iddia edilmişti. basınında dün bu transferle ilgili önemli bilgiler verildi. Çizme basını, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun 'ye gitmek istemediği, ile arasında kararsız kaldığı kaydedildi.

  1. 4.8.2019
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