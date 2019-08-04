James Rodriguez gerçekleri
Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in kadrosunda düşünmediği James Rodriguez'i kiralamak istediği iddia edilmişti. İtalya basınında dün bu transferle ilgili önemli bilgiler verildi.
Sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in kadrosunda düşünmediği James Rodriguez'i kiralamak istediği iddia edilmişti. İtalya basınında dün bu transferle ilgili önemli bilgiler verildi. Çizme basını, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Türkiye'ye gitmek istemediği, Napoli ile Atletico Madrid arasında kararsız kaldığı kaydedildi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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