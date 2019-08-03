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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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’den sorulur!

Transfer Fenerbahçe’den sorulur!

, ekipleri içinde transferden en çok para kazanan ve en çok bonservis bedeli ödeyen takım oldu. Eljif'in satışından 16 milyon euro gelir elde eden , Deniz için ile 2 milyon euroya anlaştı. Kanarya, Muriç'e 3.5 milyon, Altay'a 1.5 milyon, Allahyar'a 750 bin euro ödemişti. Toplam ödenen bonservis 9.2 milyon euro oldu.

, ekipleri içinde transferden en çok para kazanan ve en çok bonservis bedeli ödeyen takım oldu. Eljif'in satışından 16 milyon euro gelir elde eden , Deniz için ile 2 milyon euroya anlaştı. Kanarya, Muriç'e 3.5 milyon, Altay'a 1.5 milyon, Allahyar'a 750 bin euro ödemişti. Toplam ödenen bonservis 9.2 milyon euro oldu.

  1. 3.8.2019
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