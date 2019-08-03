Transfer Fenerbahçe’den sorulur!
Fenerbahçe, Süper Lig ekipleri içinde transferden en çok para kazanan ve en çok bonservis bedeli ödeyen takım oldu. Eljif'in satışından 16 milyon euro gelir elde eden Kanarya, Deniz için Kayserispor ile 2 milyon euroya anlaştı. Kanarya, Muriç'e 3.5 milyon, Altay'a 1.5 milyon, Allahyar'a 750 bin euro ödemişti. Toplam ödenen bonservis 9.2 milyon euro oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig ekipleri içinde transferden en çok para kazanan ve en çok bonservis bedeli ödeyen takım oldu. Eljif'in satışından 16 milyon euro gelir elde eden Kanarya, Deniz için Kayserispor ile 2 milyon euroya anlaştı. Kanarya, Muriç'e 3.5 milyon, Altay'a 1.5 milyon, Allahyar'a 750 bin euro ödemişti. Toplam ödenen bonservis 9.2 milyon euro oldu.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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