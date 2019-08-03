Transfer Fenerbahçe’den sorulur!

Fenerbahçe, Süper Lig ekipleri içinde transferden en çok para kazanan ve en çok bonservis bedeli ödeyen takım oldu. Eljif'in satışından 16 milyon euro gelir elde eden Kanarya, Deniz için Kayserispor ile 2 milyon euroya anlaştı. Kanarya, Muriç'e 3.5 milyon, Altay'a 1.5 milyon, Allahyar'a 750 bin euro ödemişti. Toplam ödenen bonservis 9.2 milyon euro oldu.