Fenerbahçe Kolarov'da mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe'de beklenen oldu ve Kolarov transferinde her konuda anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Sırp yıldızın transferi için bir süredir çalışmalar devam ediyordu. Fransız futbol adamı Damien Comolli, tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.